"Schräge Vögel" singen ihre Melodie

Eine Phantasie-Busreise durch die Welt mit Musik, Tanz und Gesang – zu diesem bunten Höhenflug laden die "Schrägen Vögel Linz" beim "Festival der Regionen". "Das heurige Motto ,Soziale Wärme’ ist auch unseres", sagt Ingrid Gruber-Seiberl über die von ihr 1999 gegründete und seitdem geleitete freie Empowerment-Theatergruppe, die heuer ein Jubiläum feiert: Seit 20 Jahren breiten die "Schrägen Vögel" ihre Flügel aus, um sich in die Lüfte der Spiellust zu schwingen.

Inspiriert von der Empowermentkonferenz von EXIT-sozial – Verein für psychosoziale Dienste in der Arbeiterkammer Linz 1997, entstanden zunächst kleine Einlagen. 1999 gründete die Mühlviertler Theaterpädagogin mit Spielfreudigen eine lose Gruppe, die ihren Einstand zum 10-jährigen Jubiläum von EXIT-sozial auf dem Schiff Schönbrunn gab. Als freier Verein in Kooperation mit EXIT-sozial zählen die "Schrägen Vögel" derzeit 20 Mitglieder zwischen 20 und 75 Jahren vor wie hinter den Kulissen. "Jeder ist ein Original", sagt gruber-Seiberl (64) über ihre bunte "Theaterfamilie", in der "Verschiedenheiten und das Anderssein der anderen akzeptiert werden müssen, damit auch das Eigene seinen Platz findet. Wir sind ein Mini-Bild einer gesellschaftlichen Einheit." Und vor allem: "Schräge Vögel sind überall – aber niemals am Rande, sondern immer in der Mitte der Gesellschaft. Es ist unser ureigenstes Bedürfnis, dem Lebenstheater um uns und in uns ein neues kreatives anderes Theater entgegensetzen zu können."

Mit wechselnden Probenräumen sind die "Schrägen Vögel" Zugvögel. "Wir fliegen von Ort zu Ort, von Stück zu Stück, verlieren unser Gefieder, lassen uns neues wachsen, singen nicht nach der Pfeife, wir haben unsere eigenen Melodien und Texte!", mit denen sie auch das Publikum in Katsdorf überraschen.

6./7. Juli, Pfarrsaal Katsdorf, je 14.30 Uhr; die Vorstellung am 6.7. wird in Gebärdensprache gedolmetscht! Karten: schraegevoegel.theater@gmx.at; Infos: www.schraegevoegel-linz.at