So cool könnte Schule sein, wenn jeder sein Talent ausleben könnte und manchmal auch die ungezügelte Anarchie auf dem Lehrplan stehen dürfte. Mit tosenden Standing Ovations feierte das Publikum am Samstag im Musiktheater die deutschsprachige Erstaufführung von Andrew Lloyd Webbers 2015 uraufgeführtem Musical "School of Rock" nach dem gleichnamigen Film von Mike White.