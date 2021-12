Wenn man an nichts und niemanden mehr glaubt, heißt das noch lange nicht, dass man auch nicht an jemanden oder etwas glauben möchte. Hier liegt einer der Gründe für das Misstrauen gegenüber der Wissenschaft – ein Misstrauen, das Verwunderung bis zum Ärger bei den einen, bei den anderen, die in der letzten Zeit zu mächtigen Kundgebungen zusammengefunden haben, Genugtuung auslöst.