Schloss Tillysburg: Menasses Faust und ein nestroyisierter Shakespeare

Nikolaus Büchel geht gerne Risiko ein. Vor ein paar Jahren hat der in Liechtenstein lebende Regisseur, Schauspieler und Intendant eine kleine Erbschaft gemacht. Das Geld hat er nicht in einen ausgedehnten Urlaub gesteckt, sondern in eine kühne Theaterfestival-Idee. Heuer gehen die Festspiele auf Schloss Tillysburg bei St. Florian in ihre siebente Saison.