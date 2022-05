Mit seiner brillanten Posse "Liebesgeschichten und Heiratssachen" (Uraufführung 1843, Theater an der Wien) hat Johann Nestroy eine wie immergrüne Entlarvung der Gewinnmaximierer und Intriganten komponiert. In der wochenlang coronabedingt verschobenen Samstag-Premiere (Regie: Dominique Schnizer) im Linzer Schauspielhaus wurde plausibel, welche aufgeblähten Exzellenzen und Spekulationsgewinner aus dem Biedermeier auch in der Gegenwart lauern.

Die Geschichte brummt wie ein geschmierter Motor auf dem Weg zum Offenbarungseid. Der Heiratsschwindler Nebel ist eine wendige Kanaille, der die Liebe durch den Geldsack geht: Jan Nikolaus Cerha, in präziser Spiellaune, weiß die Komödiantik, die anfangs zu schnellen Couplets samt witzig-aktueller Zusatzstrophen (von der Paschinger Poetry-Slammerin Sarah Anna Fernbach), aber auch das Bösartige der Rolle zu interpretieren. Da werden Laptops spazieren gefahren, Bundeskanzler mit Delphinen verglichen und Schredder-Aktionen samt gekaufter Meinungsumfragen durch den Fleischwolf gesungen. "Man denkt fast bedenklich viel, schließlich vastummt’s, das depperte Denken is wirklich was Dumm’s." So macht man die G’schicht, auch wenn man am Ende der G’schnapste ist. Geschickt eingewoben: das skurrile Kammermusik-Quartett mit Joachim Werner (Klavier/Melodika), Juan Sebastian Benavides (Geige), Verena Merstallinger (Gitarre) und Anna Obiol Fibla (Klarinette).

Der Partikulier von Fett, dem die Selcher-Herkunft im Vokabular und in der Verehrung für Titel hängt, wird durch den guten Christian Higer ein Geistesprolet und Gefühlstyrann, wie er bei Nestroy im Buche steht. Horst Heiss poliert Marchese Vincelli zum adeligen Gralshüter, der als Noblesse-Studie den Pöbel erduldet. Allein Benedikt Steiner ist als Vincellis Sohn Alfred den Besuch der Vorstellung wert. Wie aus einem Tim-Burton-Film gesprungen rackert er um Ulrike Liebe (Cecilia Pérez, Fetts entfernte Verwandte). Jakob Kajetan Hofbauer ist als Anton Buchner um die Spur zu leicht erregbar, wenn er um Fetts Tochter Fanny wirbt. Lorena Emmy Mayer lässt keinen Zweifel an der prolligen Unbedarftheit dieser Fanny, aber auch sie überspannt mitunter den Bogen.

Lucia Distel, ein stacheliger Name für ein reifes Weib im Hochzeits- und Liebesnotstand – genauso stellt sie Eva-Maria Aichner auf die Bühne. Julian Sigl bleibt als glänzender Wirt selten, aber manchmal doch verschwiegen "wie der Pilnacek im Untersuchungsausschuss". Und Katharina Hoffmann interpretiert dessen Frau als saufende Slawin mit preiswerter Vergangenheit.

Sebastian Hufschmidt gelingt das Kunststück, jeden seiner drei Dienstboten-Rollen mit unterschiedlichen Farben auszustatten.

Der Abend nimmt in der von Ausstatterin Christin Treunert hervorragend genutzten Drehbühne Geschwindigkeit auf. Der Biedermeier-Pomp zieht bis zum Wirtshaus-Elend gleiche grau-düstere Kreise. Kultur war schon bei Nestroy nicht käuflich. Im besten Fall entspringt sie, sofern Bildung und Menschlichkeit aufeinandertreffen. Bildungsferne und Gier verursachen zuverlässig das Gegenteil.

Fazit: Ein Nestroy-Abend wie er sein soll, ohne verkrampfte Aktualisierung – mit einem Ensemble in blendender Spiellaune.