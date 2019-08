Schlierbach versprüht seine literarischen Lockstoffe

In Schlierbach ist er geboren und aufgewachsen, in die Schule gegangen, in Schlierbach hat zu wachsen begonnen, was seine Stücke unter anderem auf die Bühne des Nationaltheaters Mannheim, der Wiener Josefstadt, des Wiener Schauspielhauses und des Linzer Theaters Phönix gebracht hat: Es kommt zusammen, was einander über Jahre befruchtet hat, wenn der Dramatiker Thomas Arzt heute beim Schlierbacher Literaturfestival "4553" die Eröffnungsrede halten wird (Panorama Stift, 17 Uhr, freier Eintritt). In seinem Text erörtert Arzt das Verführerische an Literatur, wie man mit ihr in Berührung kommt – und wie zum eigenen Schreiben. Christina Reichsthaler und Christoph Radinger als Duo "Lost & Found" werden das Fest musikalisch veredeln.

Was an den Festivaltagen bis zum 1. September folgt, ist ein so liebevoll wie mutig zusammengestelltes Schaulaufen literarischer Popstars (Wladimir Kaminer, Vea Kaiser), revolutionärer Autorinnen (u. a. Lydia Haider, Puneh Ansari), mehrfach ausgezeichneter Edelfedern (u. a. Philipp Weiss, Ilija Trojanow, Olga Flor) und in Oberösterreich verankerter Größen (u. a. Hans Eichhorn, Erwin Einzinger). Diese Besetzung ist ein Geschenk, das sich die "Literarischen Nahversorger" selbst gemacht haben. Seit 20 Jahren arbeitet der Verein an der unmittelbaren Literaturverführung. Aktuell im Team: Gerhard Stiftinger, Xenia Aschauer, Gerhard Holzinger, Elisabeth Kumpl-Frommel, Christian Loikits, Friederike Zillner, Andrea Danner, Christa Huemerlehner, Doris Meixner, Ingrid Uhl.

Literatur und Engagement

Warum das gewöhnlich biennal stattfindende "4553" seit 2016 pausiert hat, "liegt daran, dass wir unser 20-jähriges Vereinsjubiläum beim Festival feiern wollten", sagt Friederike Zillner. Inhaltlich folgt das Programm zwei roten Fäden: "Literatur und Engagement – inwieweit sollen sich Schriftsteller politisch und gesellschaftlich engagieren?" Zu diesem Thema findet am Samstag (12 Uhr) eine Podiumsdiskussion mit Wladimir Kaminer, Lydia Haider, Daniela Strigl und Philipp Weiss statt. Der zweite Konzeptstrang: "Literatur ist weiblich." Deshalb werden morgen, Freitag, ausschließlich Schriftstellerinnen lesen.

Das Gesamtprogramm untermauert den "Literatur für alle"-Anspruch: Mit Konzerten, Workshops, Tanzpartys, Puppentheater, Märchenstunden, einer Theater-Uraufführung und Ausstellungen versprüht das Festival seine Lockstoffe so großflächig wie möglich.

Festival „4553“

29. August bis 1. September, Schlierbach. Unter den Gästen: Ilija Trojanow, Judith W. Taschler, Olga Flor, Lydia Haider, Vea Kaiser, Wladimir Kaminer, Tex Rubinowitz, Barbara Zeman, Philipp Weiss, Erwin Einzinger, Daniela Strigl, Hans Eichhorn. Programm-Info: www.

literarischenahversorger.at

Tel: 0681/81315137