"Schlank zu bleiben, habe ich ständig im Hinterkopf "

Weltpremiere feierte "Family Dinner" beim renommierten New Yorker Filmfest "Tribeca", das Robert DeNiro 2001 gegründet hat. Heute startet der Film in unseren Kinos.

OÖNachrichten: Ihre Figur Claudia ist eine Art Guru für gesunde Ernährung. Ein Thema, das man in unserer Zeit fast kultisch verfolgt. War das ein Andockpunkt, um sich die Figur zu erschließen?

Pia Hierzegger: Das ist sicher etwas, was mich auch beschäftigt. Ich bin zwar, glaube ich (lacht), nicht krankhaft. Aber ich versuche, relativ gesund zu essen, möglichst kein Fleisch. Ich bin das jetzt nicht ganz so streng. Aber ich kenne es trotzdem, dass Essen ein großes Thema ist, dass man schaut, wann man isst, was man isst und einkauft, wer kocht. Einerseits ist es sehr gut, dass Essen so einen hohen Stellenwert hat, damit man nicht irgendwas in sich hineinstopft. Andererseits möchte ich niemanden missionieren. Alle sollen essen, worauf sie Lust haben.

Der Film spielt zu Ostern. Ihre Figur hat sich auf der Suche nach altem Wissen und Halt gebenden Ritualen fern von Religion und Kommerz verloren. Wie betrachten Sie diese gefährliche Gratwanderung?

So, wie sie es praktiziert, ist es definitiv für sie und andere gefährlich – aber hauptsächlich für andere. Ich glaube, ganz viele Menschen sind auf der Suche nach Ritualen, die abseits von Kommerz funktionieren. Ich bin überhaupt nicht religiös, mag aber Weihnachten und Ostern sehr gerne. Weil ich gerne mit Leuten, die ich mag, esse.

Wie hat sich diese Haltung angesichts der Pandemie angefühlt?

Es war sehr komisch, weil das Esoterische und der Zugang, sich die Welt so hinzustellen, wie man sie gerne hätte, 2021, dem Jahr, in dem wir gedreht haben, eine große Rolle gespielt haben. In der Corona-Zeit haben sich Menschen Realitäten ausgemalt und sind abgedriftet, da war dieses Thema, das in einem fiktionalen Film aufgenommen wurde, plötzlich sehr nah.

Claudia ist mit ihrer Nichte Simone (Nina Katlein) konfrontiert, die ihr Körperbild, das nicht dem dünnen Ideal entspricht, stark belastet. Kennen Sie das auch, dass Sie der Druck zum schlanken Körperbild belastet hat, oder konnten Sie sich hier abgrenzen?

Leider muss ich sagen, dass ich mich da nicht raushalten habe können. Dünnsein ist ein Thema, das mich immer beschäftigt. Ich teile meine Freundinnen, meine Freunde, meine Bekannten, weder Männer noch Frauen in dick oder dünn ein. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich darauf sehr schaue. Komischerweise war mir das früher einmal egal. Ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat, mich stärker zu beschäftigen. Wenn ich mich bemühen würde, könnte ich da sicher herauskommen, es ist auch nicht permanent an erster Stelle präsent, aber ich weiß, dass dieses Thema, schlank zu bleiben, immer im Hinterkopf dabei ist. Gerade als Schauspielerin wirst du ständig nach deinem Äußeren beurteilt.

Umso interessanter ist es, dass in "Family Dinner" eine junge Frau in einer Hauptrolle zu sehen ist, die nicht dem verbreiteten dünnen Ideal entspricht. Sie muss auch nicht wie sonst oft lustig sein. Simone ist bestimmt, taff.

Das stimmt. Und es ist nie darum gegangen, wie die Nina ausschaut. Sie hat das sehr souverän gespielt. Gott sei Dank gibt es unter den Jüngeren da schon ein ganz anderes Bewusstsein. Ich hoffe, dass das nicht nur bei denen so ist, mit denen ich jetzt zu tun hatte, sondern dass es insgesamt so ist, dass sich jüngere Frauen Beurteilungen nicht mehr so gefallen lassen. Das finde ich schön.

Ihr Name taucht immer öfter in großen Produktionen auf (mehr links). Wie zufrieden sind Sie, wie Sie in der Branche wahrgenommen werden? Oder denken Sie sich hin und wieder: Ich hätte noch viel mehr zu bieten, gebt mir die Hauptrolle in einem Spielfilm?

Ich weiß ja gar nicht, wie ich wahrgenommen werde (lacht). Ich finde es schon einmal toll, dass ich Drehbücher schreiben kann, die auch verfilmt werden. Natürlich würde ich eine Hauptrolle im Spielfilm nicht ablehnen. Aber man muss auch einen Film tragen können, die Menschen müssen mitgehen wollen. Und es gibt nicht so viele, die das können. Ob ich hier die Richtige bin, das kann ich selber nicht beurteilen, das muss immer wer anderer. Mir macht auch immer die Abwechslung am meisten Spaß: Schreiben, Theater. Das Blöde dabei ist, dass ich Interessantes oft absagen muss, weil man im Theater langfristiger plant als im Film. Manchmal würde ich gerne mehr schreiben, das geht sich dann nicht aus. Aber dann muss ich halt selber probieren, das zu erreichen.

Zur Person: Pia Hierzegger (50) ist bekannt aus den ORF-Filmen „Waidmannsdank“ (Landkrimi) und „Die Notlüge“ – für beide schrieb sie das Drehbuch – sowie „Aufschneider“. Im Kino fiel sie in einigen der erfolgreichen Arbeiten jüngster Zeit auf: „Der Boden unter den Füßen“ (Ö. Schauspielpreis als Nebendarstellerin), „Womit haben wir das verdient?“, „Was hat uns bloß so ruiniert“, „Wilde Maus“. Sie gehört zum Theater im Bahnhof Graz.

Kurzkritik: In „Family Dinner“ betreibt sie als Matriarchin einen Ernährungskult, mit dem sie ihren Sohn und ihre Nichte aufreibt. Ein feines, nüchternes Horrorjuwel (Regie: Peter Hengl) mit etwas ungeschliffenem Ende. 4/6 Sternen

Autor Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur