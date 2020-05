Schlagfertig und stark: Pippi wird 75 Jahre alt

"Pippi Langstrumpf wurde in dem Moment geboren, als ich zu meiner Mutter sagte: Bitte erzähl’ mir mehr Geschichten", erinnert sich Astrid Lindgrens Tochter Karin Nyman.

Astrid Lindgrens Bücher über die Abenteuer des stärksten Mädchens der Welt sind in 77 Sprachen übersetzt worden, knapp 66 Millionen Exemplare wurden weltweit verkauft. Millionen von Kindern haben sich von Pippis wilden Geschichten begeistern lassen, sei es in Lindgrens Werken oder den ebenso berühmt gewordenen Pippi-Filmen mit Inger Nilsson in der Hauptrolle. Und Pippi ist bis heute Vorbild für Heranwachsende in aller Welt.

Manuskript zum Geburtstag

All das war am zehnten Geburtstag von Karin Nyman noch undenkbar. Am 21. Mai 1944 erhielt sie von ihrer Mutter ein ganz besonderes Geschenk: das Manuskript von Pippi Langstrumpf. Ein Jahr später kam "Pippi Långstrump" in der schwedischen Erstausgabe in den Handel – das ist der Grund, warum in diesem Jahr offiziell der 75-jährige Geburtstag gefeiert wird.

Der Verlag Friedrich Oetinger, der damals bereits die deutsche Erstausgabe veröffentlicht hatte, hat nun zu Pippis 75. Geburtstag eine Reihe von Jubiläumsprodukten und Neuerscheinungen in den Buchhandel gebracht. Zudem haben Lindgrens Nachfahren gemeinsam mit Save the Children in diesem Jahr die Kampagne "Pippi of Today" (Pippi von heute) ins Leben gerufen, um auf die prekäre Lage von Mädchen auf der Flucht aufmerksam zu machen.