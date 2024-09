Schlagerstar Caterina Valente ist tot

Laut Aussendung ist die Künstlerin im Kreis ihrer beiden Söhne eines natürlichen Todes gestorben und auf eigenen Wunsch in strikter Privatsphäre bereits beerdigt worden. Weitere Zeremonien oder Gedenkfeiern soll es nicht geben.

Bei einem Auftritt in Hamburg mit Peter Alexander Bild: (dpa)

Die Italienerin mit französischem Pass ist friedlich in ihrem Haus in Lugano im Kreis ihrer beiden Söhne entschlafen, teilte ihr Pressebüro mit. Am 14. Jänner 1931 in Paris als Kind italienischer Artisten geboren, sang sie auf Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch und anderen Sprachen und stieg damit zum Weltstar auf.

Valente brachte Exotik und Eleganz in die biederen deutschsprachigen 50er- und 60er-Jahre, oftmals mit einem Augenzwinkern wie bei ihrem Hit "Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini". Sie hatte aber auch Top-Ten-Hits in den USA, sang mit Dean Martin oder Rock'n'Roll-Ikone Bill Haley. 1986 führte sie das Guinness-Buch der Rekorde als erfolgreichste europäische Sängerin mit mehr als 1.350 veröffentlichten Aufnahmen.

Im deutschsprachigen Kino feierte sie an der Seite von Peter Alexander Erfolge ("Liebe, Tanz und 1000 Schlager"), war aber auch im Fernsehen präsent ("Die Caterina Valente-Show"). "Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte, einiges besser, anderes schlechter", zeigte sich Caterina Valente noch 2019 im Rückblick zufrieden.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper