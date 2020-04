"Schlagerparade" mit Kurz und Nehammer erheitert das Netz

Es handelt sich um ein Werk des Medien-Künstlers Kurt Fleisch, der in den vergangenen Monaten schon mehrmals mit amüsanten Deepfake-Videos auf sich aufmerksam gemacht hat. Diesmal hat er Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Udo Jürgens verwandelt und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in die Rolle von Peter Alexander schlüpfen lassen.

Gemeinsam geben die "Kunstfiguren" eine hoffnungsvolles Medley aus diversen Schlagersongs zum Besten. "Lieb Vaterland, wofür soll ich dir danken? Für die Versicherungspaläste oder Banken?" und

"Konzerne dürfen maßlos sich entfalten. Im Dunkeln steh'n die Schwachen und die Alten" trällert da etwa Kurz, "Hier ist ein Mensch, schick ihn nicht fort", singt Nehammer.

"Passt wie die Faust auf's Aug"

Für den gut drei Minuten langen Satire-Clip wurde altes Videomaterial mit moderner Technik aufwendig überarbeitet. Wie bei Deepfake-Videos üblich, wurden die Gesichter mithilfe von Künstlicher Intelligenz getauscht und die Personen so in einen neuen Kontext gestellt.

Gut zwei Wochen habe er an dem lange geplanten Video gearbeitet, so Medienkünstler Kurt Fleisch. Auf Social-Media-Plattformen wurden der kurze Film am Mittwoch eifrig geteilt und in den höchsten Tönen gelobt. "Passt wie die Faust auf's Aug", schrieb etwa ein Nutzer, "höchst professionell gemacht", attestiert ein anderer. Aber sehen Sie selbst:

