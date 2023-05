Schlachthof Wels: Impro-Musik wie brüllende Tiger

Sie treffen nicht allzu häufig aufeinander, aber jedes Mal ergeben sich sinnstiftende musikalische Diskussionen. Pianistin Myra Melford, Flötistin Nicole Mitchell und Bassistin Joëlle Léandre bilden immer wieder einmal das Tiger Trio.

Am Montagabend gastierten die Ikonen der improvisierten Musik im Welser Schl8hof. Von Beginn an gestalten die drei ein fein gesponnenes Geflecht zwischen kammermusikalischer Strenge und freiem Spiel der Kräfte. Sie stehen für eine andauernde, kompromisslose Suche nach Innovation, loten die Klangmöglichkeiten ihrer Instrumente aus und verzichten dabei vollständig auf elektronische Erweiterungsoptionen.

Kraft aus der Zurückhaltung

Die Sounds können ganz zart, fast vorsichtig sein. Melford schüttelt ein paar einzelne Noten aus dem Handgelenk, Mitchell bläst leise, zurückgenommene Flötentöne.

Und auch Léandre, die schnell einmal zum Spektakel tendiert, bringt sich zurückhaltend ein. Sie bevorzugt den gestrichenen Bass, spielt selten das im Jazz üblichere Pizzicato. Manchmal verwendet sie ihn auch als Perkussionsinstrument. Jede kommt auch als unbegleitete Solistin zu Wort.

Mitchell bläst und singt in ihre Flöte, so entstehen akkordartige Zwischentöne. Melford setzt sehr bewusst Noten, kann aber auch mächtige Klangkaskaden in die Tastatur hämmern. Die stärksten Momente hat das Trio sicher im Kollektiv. Die drei antizipieren mühelos, was die anderen denken und empfinden. Das kann durchaus auch toben, aber am schönsten sind die in den Raum gestellten Feinheiten. (haun)

Fazit: Ein beglückender Abend mit drei Großmeisterinnen der freien zeitgenössischen Musik.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christoph Haunschmid Christoph Haunschmid