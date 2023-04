Scheinhaus Gaspoltshofen: "Wir sind Kulturerbe"

Ludwig Ortner, ehemaliger Professor für Kunsterziehung in Traun, Motor des Scheinhauses

Wir spielen uns ein bisschen an der Peripherie des großen Kunstgeschehens ab", sagt Ludwig Ortner. Der 69-Jährige meint damit jedoch mehr die Lage der Druckwerkstatt und Galerie Scheinhaus, deren treibende Kraft er ist, als deren Leistung. Das Scheinhaus in Gaspoltshofen mag nicht in Oberösterreichs "Ballungsräumen" der bildenden Kunst wie Linz oder dem Salzkammergut verankert sein, doch wurde es zum Knotenpunkt auf der "Landkarte" seiner Sparte. Das Scheinhaus ist nicht nur Oberösterreichs