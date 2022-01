Schauspieler Ernst Stankovski 93-jährig gestorben

Laut "Kurier" (Onlineausgabe) starb der Wiener im Alter von 93 Jahren, wie der Schauspieler Albert Fortell der Zeitung bestätigte. Stankovski war Gastgeber von Shows wie "Erkennen Sie die Melodie?" oder "Spaß mit Ernst", feierte aber auch auf der Bühne, als Kabarettist und als Autor Erfolge.

Geboren wurde Ernst Rudolf Stankovski (eigentlich Stankovsky) am 16. Juni 1928 in Wien. Von 1946 bis 1950 hatte Stankovski ein erstes Engagement am Wiener Theater in der Josefstadt. Über bekannte Kabarettisten wie Helmut Qualtinger und Georg Kreisler fand er parallel zur Kleinkunst und gab sein Debüt als Kabarettist in Gerhard Bronners "Fledermaus-Bar". Von 1950 bis 1970 spielte Stankovski dann an Bühnen in Zürich, München, Düsseldorf, Berlin und Frankfurt. Danach trat er bis 1980 vor allem wieder in Wien auf, wobei sich unter den Wirkungsstätten Kulturtanker wie das Theater in der Josefstadt, das Burgtheater, das Theater an der Wien oder das Volkstheater finden. Auch bei den Salzburger Festspielen war Stankovski gerngesehener Gast.