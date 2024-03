Schauspieler Denis Riffel über "Dear Evan Hansen": „Evan hat nie gelernt, dass er als Mensch genug ist“

Kann ein fast 30-Jähriger in die Rolle eines Jugendlichen schlüpfen? Denis Riffel ist sich der Herausforderung bewusst, die seine Verkörperung des Evan im Musical „Dear Evan Hansen“ (die deutschsprachige Premiere findet am 22. 3. um 19.30 Uhr in der Gmundner Stadthalle statt) mit sich bringt. Ohne darauf angesprochen zu werden, betont der Deutsche im Interview, dass er daher intensiv „die Ängste von Evan“ untersuche sowie „die Widerstände und woher sie kommen.