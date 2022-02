"Schauspiel ist kein Reinriechberuf"

Gleich doppelt im Einsatz ist Ex-Jedermann Cornelius Obonya: Ab Samstag steht er in der Oper "Morgen und Abend" von Georg Friedrich Haas in der Oper Graz auf der Bühne, am 14. und 16. Februar spielt er im Zweiteiler "Muttertag" (jeweils 20.15 Uhr, ZDF) nach einem Roman von Nele Neuhaus den psychisch Kranken Claas Reker, der im Verdacht steht, ein Serienmörder zu sein.