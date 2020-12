Schaumwein-Schulung der Sommeliers für zu Hause

Sekt und Prickeln, das ist wie Weihnachten und Christbaum oder Feiern und Schaumwein. Ein Glas Sekt umrahmt immer den feierlichen Anlass, aber Sekt ist weit mehr als ein Anlassgetränk. "Er ist vielmehr ein exzellenter Begleiter zu vielen Speisen, der facettenreiche Geschmackseindrücke auf den Gaumen zaubert", sagt Dagmar Gross, die Präsidentin des Oberösterreichischen Sommeliervereins. Längst hat sich heimischer Schaumwein etabliert und ist aus dem Schatten von ausländischem Sprudel getreten.

Um Genießer auch während des Lockdowns die Möglichkeit zu geben, in die Welt der Sekte einzutauchen, lädt der Sommelierverein in Kooperation mit den OÖNachrichten am 21. Dezember zur Online-Verkostung und zum prickelnden "Homeschooling".

Unter dem Motto: "Zusehen, mitverkosten und genießen" nehmen die Sommeliers Silke Tautermann und Mike Hanisch genussfreudige Menschen auf eine sensorische Reise mit.

Endlich wieder Schule

Die Teilnehmer bestellen sich vorab über die Homepage des Sommeliervereins ein Genusspaket. Darin enthalten sind vier Flaschen Sekt der besten Sekthersteller des Landes: Szigeti, Klassik Welschriesling Brut; Bründlmayer, Reserve Brut Rosé; Schlumberger, Reserve Pinot Noir Brut Rosé sowie Malat, Reserve Brut Nature. Paul Gürtler vom Linzer Restaurant paul’s kocht zwei Hauptspeisenportionen, die im Glas geliefert werden: Eintopf von Erdäpfeln und Schwarzwurzeln mit Schnittlauchöl und Ketakaviar sowie ein feines Kalbsragout mit schwarzen Trüffeln und Weißbrotflan.

Mit ein paar Klicks ist man dabei und kann gemütlich von zu Hause in der Welt der Sommeliers schnuppern. Ein sensorischer und inhaltlicher Wohlklang. "Silke Tautermann und Mike Hanisch geben Einblick, wie viel Freude der gemeinsame Genuss von österreichischem Sekt und Speisen macht", sagt Dagmar Gross. Freude zur Weihnachtszeit, die darüber hinaus anhält. So wie Sekt auch mehr als ein Getränk für den feierlichen Anlass darstellt.

Artikel von Philipp Braun Kulinarik-Redakteur p.braun@nachrichten.at