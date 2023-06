"Schäxpir": Wenn Superhelden schnell mal die Welt (nicht) retten

Und schon ist es passiert: Da liegt die tickende Zeitbombe mitten auf der Bühne und keiner tut was. Doch was, wenn wirklich niemand kommt, um die Welt zu retten? Das ist die zentrale Frage des Stückes „From Zero To Zack Prack – oder heroisch in die Katastrophe“ für Jugendliche ab 14 Jahren, das am Donnerstag im Rahmen des Schäxpir-Festivals im Linzer Theater Phönix uraufgeführt wurde.