Schäxpir-Festival: So ein Theater im Büro!

Das Stück "Putsch" spielt in der Linzer Kulturdirektion des Landes an der Promenade 37, die maximal 30 Besucher ab 14 sind Teil des Stückes. Sie spielen Praktikanten, die den ersten Tag in einer neuen Arbeitsstätte verbringen. Dazu werden sie mit einer Brille, Ohrstöpsel und einer Krawatte, die jede Menge Technik enthält, ausgestattet. Zu Beginn verteilen sich die Besucher auf die Büros, während die „echten“ Angestellten arbeiten. Daneben gibt es 21 (Amateur-)Schauspieler, die ebenfalls Mitarbeiter spielen.



Während die Besucher „arbeiten“, hören sie eine innere Stimme per Kopfhörer, die die Arbeit kommentiert oder Anweisungen gibt. Der Text läuft vom Band, das in der Krawatte versteckte System erkennt per Funk, in welchem Raum sich der Träger aufhält. „Wir schaffen eine Situation, in der man sich allein und verloren fühlt, und fragen uns, wie sehr man da empfänglich ist für radikale Ideen“, erklärt Regisseur Simon Windisch den Titel „Putsch“. Für das durchaus humorvolle Stück kooperiert das Landestheater mit der Gruppe „Das Planetenparty Prinzip“, die auf (technisch aufwändige) Spielstücke mit Publikumsbeteiligung spezialisiert ist.

Premiere ist am 15. Juni um 14 Uhr (Treffpunkt: Kammerspiele, Vestibül), weitere Termine bis 23. Juni. Infos: schaexpir.at

