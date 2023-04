Schäxpir entdeckt die magischen Kräfte auf der Bühne und in uns

Der Magie des Theaters spürt zum zwölften Mal das Internationale Jugendtheaterfestival Schäxpir von 14. bis 24. Juni nach – und macht sie diesmal zu seinem Motto "Magic – die Geschichte der Geschichten": "Es geht um die Kräfte, Gefühle und Möglichkeiten, die zwischen den vermeintlich festgezurrten Pfeilern der Realität herrschen", lädt das Leitungstrio Anja Lang (Festivalleitung), Sara Ostertag und Julia Ransmayr (beide künstlerische Leitung) zu 30 Produktionen, darunter neun Uraufführungen und elf Österreich-Premieren, die auch zu innovativen Theater-Formaten laden. Als Praktikanten im schrägen Büroalltag aufbegehren können die Besucher in der interaktiven Uraufführung "Putsch – ein immersives Theatergame" (ab 14 Jahren) – einer Kooperation von "Das Planetenparty Prinzip", Landestheater Linz und La Strada Graz.

Besondere Spielorte wie ein Schiff

Über eigene Smartphones wird das Publikum hingegen Teil der Chatforen im Stück "Rabbit Hole" der niederländischen De Toneelmakerij (ab 12 J.) und kann sich zu Verschwörungstheorien äußern.

Unter den 20 Spielstätten (eine davon Peuerbach) finden sich viele besondere Spielorte: An Bord des Salonschiffs "Fräulein Florentine" bittet an vier Abenden das freie Linzer Kollektiv "Spätschicht", unter anderem mit einem Film-Theater, das vom Schiff, aber auch in Projektionen vom Ufer aus mit auf "Sehnsuchstreisen" nimmt.

Im Glaskubus am OK-Platz spürt die Film-Installation "Men in Trouble" als groteske Talkshow Geschlechterrollen nach (ab 14 J.).

Mit Uraufführungen bei Schäxpir vertreten sind auch die Linzer Spielstätten: Das Theater des Kindes hebt "Die Konferenz der Tiere – Eine animalische Rettungsaktion für alle Erdenkinder" (ab 8 J., Regie: Henry Mason) aus der Taufe. Problemen und ihrer Lösung nimmt sich das Theater Phönix in Kooperation mit dem Schauwerk an, in "From Zero to Zack Prack! oder Heroisch in die Katastrophe" (ab 14 J.).

Fragen nach einer Norm, die es womöglich gar nicht gibt, stellen Studierende der Bruckneruni mit "Gute Zeiten, gute Zeiten oder Der Pickel als Trampolin" (ab 16 J.). Auch das BRG Fadingerstraße ist beim Festival aktiv, das es mit seinem Radio FRECH begleitet. Als Kooperationen mit der Communale OÖ lädt das Stück "Anna" (ab 10 J.) nach Peuerbach und "Time Play" (ab 5 J.) auf den Vorplatz des Linzer Hauptbahnhofs. (kasch)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze