Schachinger bleibt im Rennen um den Buchpreis

"In ,Echtzeitalter‘ gelingt Tonio Schachinger das Kunststück, als Coming-of-Age-Roman ebenso einfühlsam wie dezent zu sein – stilistisch brillant, aber nie aufdringlich." So begründete die Jury, warum sie sich dafür entschieden hat, den im März erschienen Roman des 1992 in Indien geborenen Wieners auf die Shortlist der besten sechs Neuerscheinungen für den Deutschen Buchpreis zu setzen.

Insgesamt wurden sechs der ursprünglich 20 Longlist-Romane nominiert: Prominentester Name auf der Liste ist Terézia Mora, die bereits 2013 den Buchpreis gewann. Die in Ungarn geborene Autorin, die auch als Übersetzerin arbeitet, ist mit "Muna oder Die Hälfte des Lebens" vertreten. Der Berliner Autor Necati Öziri bildet in seinem Debüt "Vatermal" deutschtürkische Realitäten ab. Anne Rabe erzählt in "Die Möglichkeit von Glück" von der Migration aus der verschwundenen DDR in den Westen. Sylvie Schenk begibt sich mit "Maman" auf eine Spurensuche, die zur Lebensgeschichte ihrer Mutter, ihrer Familie und zu ihren eigenen Wurzeln führt. Und der Berlinerin Ulrike Sterblich gelingt mit "Drifter" eine bitterböse Satire auf den Literaturbetrieb, die PR-Branche, Kunst, Social Media, Aktienmanager und Heldenverehrung.

Der Deutsche Buchpreis wird am 16. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse vergeben.

