Saxofon-Legende Wayne Shorter mit 89 Jahren gestorben

Er gilt als einer der größten Jazzmusiker der Geschichte, spielte mit Miles Davis und in der Fusion-Band Weather Report mit Joe Zawinul und komponierte einige Jazzklassiker: Im Alter von 89 Jahren ist die Saxofon-Legende Wayne Shorter gestorben. Der zwölffache Grammy-Gewinner starb am Donnerstag in Los Angeles, wie seine Agentin Alisse Kingsley bestätigte. Angaben zur Todesursache machte Kingsley zunächst nicht.

Shorter spielte im Verlauf seiner langen Karriere mit Jazzgrößen wie Miles Davis, Art Blakey, Freddy Hubbard und Herbie Hancock. Der Tenor- und Sopransaxofonist entwickelte sich dabei stets weiter und spielte über die Jahrzehnte Bebop, Hard-Bop, Free Jazz, Jazz-Rock und Fusion - Jazzstile, deren Entwicklung er teilweise mit vorantrieb.

Shorter wurde am 25. August 1933 in Newark im US-Bundesstaat New Jersey geboren. Er begann als Jugendlicher Klarinette zu spielen und wechselte dann zum Saxofon. Mit seinem Bruder Alan trat er als "Mr Weird" und "Doc Strange" auf, unter anderem, weil die beiden Bebop-Musiker in dunklen Jazzclubs Sonnenbrillen trugen.

Nach seinem Musikstudium an der New York University verbrachte Shorter zwei Jahre in der US-Armee, wo er mit dem bekannten Jazzpianisten Horace Silver zusammenspielte. Später schloss er sich der Hard-Bop-Band Jazz Messengers des Schlagzeugers Art Blakey an, bevor er 1964 Teil des berühmten zweiten Quintetts von Trompeter Miles Davis mit dem Pianisten Herbie Hancock, dem Bassisten Ron Carter und dem Schlagzeuger Tony Williams wurde.

Die Band ließ Elemente des Free Jazz in ihre Stücke einfließen, ohne aber komplett auf formale Strukturen zu verzichten. Shorter war auch als Komponist aktiv und schuf Jazzklassiker wie "E.S.P." und "Footprints".

1970 war Shorter dann zusammen mit dem Wiener Keyboarder Joe Zawinul einer der Mitgründer von Weather Report, einer für ihre Zeit stilprägenden Band. Die Musiker kombinierten Jazz mit Rock, Funk und R&B und experimentierten auch mit elektronischen Elementen. Zu den größten Erfolgen der Gruppe gehören "Birdland" und "Mercy, Mercy, Mercy".

Im Verlauf seiner Karriere spielte Shorter auch mit Joni Mitchell, Steely Dan und Carlos Santana zusammen und erreichte damit ein noch größeres Publikum. Der Saxofonist blieb bis ins hohe Alter aktiv, hatte zunehmend aber auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zusammen mit der Bassistin Esperanza Spalding schrieb er die Opfer "Iphigenia", die 2021 Premiere hatte.

Medienberichten zufolge starb Shorter nun in einem Krankenhaus in Los Angeles. Der Jazztromper Wynton Marsalis würdigte ihn als "Giganten des Saxofon".

