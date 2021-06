Rayland Grace hat einen richtigen Scheißtag. Alleine sitzt er in einem hypermodernen Raumschiff, seine beiden Crew-Kameraden sind gestorben. Er ist verwirrt, der Kopf vollkommen leer. Die Schwerkraft passt irgendwie auch nicht. Was ist nur passiert? Wie lautet seine Mission? Und wohin zur Hölle fliegt er überhaupt? Lauter exzellente Fragen, nur findet der Astronaut in seinem heillos verwirrten Gehirn darauf keine passenden Antworten.