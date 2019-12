Sarajevo und Kosovo erklären Handke zur unerwünschten Person

Er habe diese Maßnahme wegen der Unterstützung ergriffen, die der österreichische Schriftsteller dem serbischen Führer Slobodan Milosevic (1941-2006) und "seiner genozidalen Politik im Kosovo und in Bosnien-Herzegowina zuteil werden ließ", teilte der kosovarische Außenminister Behgjet Pacolli am Mittwoch über Twitter mit. "Er (Handke) und das Nobelpreis-Komitee haben gegenüber den Opfern des Genozids Respektlosigkeit gezeigt", twitterte Pacolli weiter.

Today I have decided to declare Peter #Handke as persona non-grata in #Kosovo because of the support he gave to Milosevic and his genocidal policies in #Kosovo & #BiH & denial of the genocide committed by Serbia. He & the @NobelPrize showed disrespect to the victims of genocide.