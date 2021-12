Santa Lucia bringt Licht in dunkle Tage

Der Winter ist in Schweden besonders finster. Licht ins Dunkel bringt das Luciafest, das am 13. Dezember begangen wird. Dabei darf die älteste Tochter des Hauses die heilige Lucia verkörpern. Teil der Tradition ist es, dass sie ihre Familie in der Früh mit Gesang weckt – und allen ein traditionelles Weihnachtsgebäck, die Lussekatter, serviert. Dabei trägt das Mädchen typischerweise ein weißes Kleid und einen grünen Kranz mit Kerzen.

Die schwedische Lucienbraut tritt aber nicht nur in der Familie auf, auch im ganzen Dorf, in Kindergärten, Schulen und Seniorenheimen wird das Fest begangen. Es gilt als Gegenstück zur Mittsommernacht – obwohl der kürzeste Tag des Jahres eigentlich erst etwas später ist. "Den Schweden ist der Datumsfehler egal, sie feiern das Lichterfest jedes Jahr mit großer Freude. Auch bei uns wird der Brauch immer beliebter", sagt Thekla Weißengruber, Volkskunde-Expertin im Linzer Schlossmuseum. "Kein Wunder, es ist ja ein sehr nettes Fest, das den Menschen Hoffnung machen will, dass die Tage wieder heller werden, dass man wieder ins Licht kommt."

Im Burgenland verehre man die heilige Lucia ebenfalls schon lange. "Da gibt es den sogenannten Lucia-Weizen. Das ist ein Orakelbrauch, bei dem die Leute Weizensamen in einer Schale anpflanzen und hoffen, dass diese bis Weihnachten einen schönen dichten grünen Buschen bilden. Ist das der Fall, sollen ein segensreiches Jahr und eine gute Ernte bevorstehen."

Die Legende

Viele Legenden ranken sich um die Heilige Santa Lucia, die 300 Jahre nach Christus in der sizilianischen Stadt Syracus gelebt hat. Der Überlieferung nach soll sie den damals verfolgten Christen in den Höhlen und Gängen unterhalb der Stadt Lebensmittel gebracht haben.

Da Lucia dabei beide Hände benötigte, trug sie die Kerzen, die ihr den Weg leuchteten, auf dem Kopf. Weiters soll sie ihre Hochzeit mit einem Heiden abgesagt haben, weil sie ihr Leben ganz Jesu widmen wollte.

So wurde sie zur Märtyrerin, denn ihr Verlobter verriet sie, worauf man Lucia töten ließ.