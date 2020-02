Salzkammergut bei Rijeka 2020 zu Gast

Seit am 12. November die "Kulturhauptstadt 2024"-Entscheidung zugunsten des Salzkammerguts gefallen ist, werken die Bad Ischler Initiatoren mit den ebenfalls beteiligten Gemeinden, um ein Netzwerk aufzubauen. Am Wochenende nahm eine Kulturhauptstadt-Delegation mit Eva Mair, Stefan Heinisch, Bad Ischls Kulturstadträtin Marija Gavric, Ex-Bürgermeister wie Kulturhauptstadt-Initiator Hannes Heide und Neil Peterson, internationaler Kulturhauptstadt-Experte aus Liverpool, der den Kulturentwicklungsprozess im Salzkammergut begleitet hat, an der feierlichen Eröffnung der Europäischen Kulturhauptstadt 2020 in Rijeka in Kroatien teil. Ebenfalls zu Gast: Kultur-Staatssekretärin Ulrike Lunacek, die obendrein einen Besuch im Salzkammergut ankündigte, bei dem Mair und Heinisch die Management- und Finanzstruktur bis 2024 präsentieren werden.

"Es gab einige Inspirationen, die wir uns in Rijeka geholt haben", sagt Heide im Gespräch mit den OÖN. "Unter anderem hat mich beeindruckt, wie anhand eines Teppichs, der für alle Besucher begehbar war, die Geschichte der Region erzählt wurde."

Leider habe es die meiste Zeit über geregnet, "das hat mir für Rijeka leidgetan", sagt Heide, "aber das Wetter hat uns auch auf einen nicht zu vernachlässigenden Punkt aufmerksam gemacht: Wie gehen wir damit um, sollte es bei unserer Kulturhauptstadt-Eröffnung in vier Jahren schneien? Weil wir alles andere wollen, als von unserer Region eine Skihütten-Atmosphäre vermitteln." (pg)