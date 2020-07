Bis 30. Juni, 24 Uhr, hatten Gemeinden im Salzkammergut Zeit, sich der Kulturhauptstadt "Salzkammergut 2024" anzuschließen. Bis zuletzt ging man davon aus, dass es (unter der Führung von Bad Ischl) bei 22 bleiben würde. Doch nun stellte in letzter Minute eine 23. Gemeinde den Antrag. Wer das ist, will Stefan Heinisch vom Projektteam noch nicht sagen: "Es gibt zwar einen Beschluss des Gemeindevorstandes, aber noch nicht des Gemeinderates." Dieser soll am 16. Juli erfolgen.