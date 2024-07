Salzkammergut 2024: Als Solenautin schwerelos im All

„Solenautinnen, bitte an den Start“, instruiert uns, in dicken Solenautinnen-Anzügen am Beckenrand im Kuppelzelt vor der Eurotherme Bad Ischl, die Raumstation. „Sie haben noch 100 Sekunden.“ Nur?! In der Schwerelosigkeit der 30-prozentigen Sole Platz zu nehmen, ist gar nicht so leicht. Geschafft. Die Lichter gehen aus. Es wird still. Das Herz klopft. Arme und Beine tasten vorsichtig das „All“ ab, es trägt.