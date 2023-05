Salzburger Stier: Drei Stars des Kabaretts werden ausgezeichnet

Als 1982 zum ersten Mal der Kabarettpreis Salzburger Stier vergeben wurde, konnte ein Gallneukirchner jubeln: Christian Schacherreiter, Ex-Direktor des Linzer Peuerbach-Gymnasiums und OÖN-Literaturkritiker, nahm den Preis mit Gerald Fratt für Österreich entgegen.

41 Jahre später schließt sich der Kreis: Oberösterreich ist zum ersten Mal Schauplatz der Preisträger-Gala. Im Linzer Posthof werden heute Malarina für Österreich, Mathias Tretter für Deutschland und Dominic Deville für die Schweiz mit dem renommierten Preis ausgezeichnet. Sie erhalten je 6000 Euro Preisgeld. Die Gala startet um 19.15 Uhr, ab 19.30 Uhr wird sie von Veranstalter Ö1 live übertragen. Die OÖN sind Medienpartner. Moderator Gery Seidl überreicht die Preise, die Ausgezeichneten spielen je 40-minütige Ausschnitte aus ihren aktuellen Programmen. Bereits gestern stimmten Josef Hader und Akkordeonist Otto Lechner im ausverkauften Posthof auf den Preis ein.

Die Wiener Kabarettistin Marina Lackovic, besser bekannt als Malarina, konnte es gar nicht glauben, dass sie ausgezeichnet wird, wie sie den OÖN sagte: "Ich dachte, ich würde für einen Auftritt gebucht." Sie wurde in Serbien geboren, kam zu Beginn der 1990er-Jahre nach Tirol und lebt nun in Wien. In ihrem Programm "Serben sterben langsam" betreibt sie "historisch-politsatirische Aufarbeitung des Spannungsverhältnisses" zwischen Österreich und Serbien, wie sie es selbst beschreibt.

Mathias Tretter (Deutschland) Bild: Meyer

Der Würzburger Mathias Tretter schrieb bereits als Zivildiener und Student erste kabarettistische Texte, mit seinen Kollegen vom "Ersten Deutschen Zwangsensemble" war er damals Teil der jungen Wilden im Kabarett. Mittlerweile gehöre er "zu den etablierten Kräften auf deutschsprachigen Bühnen und zu den profiliertesten Satirikern des Digitalzeitalters", heißt es in der Jury-Begründung.

Dominic Deville (Schweiz) Bild: Aissa Tripodi

Dominic Deville ist in der Schweiz dank seiner Late-Night-Show "Deville Late Night" landesweit bekannt. Der gelernte Kindergartenpädagoge begeistert sein Publikum aber auch auf den Kleinkunstbühnen, etwa mit dem Programm "Kinderschreck". "Der charmant unverschämte Kabarettist hat sich zur unverzichtbaren Stimme der Schweizer Politsatire gemacht", sagt die Jury über den 47-Jährigen.

Die Preisträger-Gala wird heute ab 19.30 Uhr live auf Ö1 übertragen. Karten gibt es auf posthof.at.

