Salzburger Festspiele: Opern-Auftakt mit Mozart "Le nozze di Figaro" 

Das Publikum der ersten Salzburger Festspiel-Opernpremiere ? Mozarts "Le nozze di Figaro" am Donnerstag ? schien begeistert von der musikalischen Seite und duellierte sich mit Bravo- und Buhrufen für die Regie von Martin Kusej. Das wäre ja durchaus noch normal. Weniger normal ist es aber, dass man die Normalität nach Salzburg geholt hat und weder in musikalischer noch in visueller Hinsicht etwas Außergewöhnliches auf die Bühne gebracht hat. Martin Kusej zeichnet eine verkommene Gesellschaft von mafiösen Ganoven, die ihr Leben nur durch Drogen erträglich machen und Liebe mit gewaltverherrlichendem Sex verwechseln. Lauter Typen, denen man die Geschichte von Mozart und seinem genialen Librettisten Lorenzo Da Ponte nicht abnehmen möchte. Neue Sichtweisen taten sich dabei nicht auf.

Für den Operngucker inszeniert

Auch das Setting in einem abgewohnten Hotel inklusive Müllraum (Bühne: Raimund Orfeo Voigt) tut das Übrige, um weder der "Commedia in musica" gerecht zu werden noch die Abgründe dahinter offenzulegen. Das gelingt auch kaum bei der Personenregie, die sich oft auf wenig sängerfreundliche und vor allem von der Musik ablenkende Aktionen beschränkt. So wird Almaviva bei seiner in Unterhosen begonnenen Arie im dritten Akt von einer ebenfalls nur mit einem knappen Slip bekleideten "Zofe" in einen smarten Slimfit-Dreireiher gesteckt.

Wozu? Nur damit die Sitznachbarin den Operngucker zücken konnte, um den ansprechenden Körper von Andrè Schuen zu inspizieren? Vor lauter Schauen aber dabei die Musik aus den Ohren bekommt? Ein Beispiel aus einer Opernregie, die nicht auf die Kraft der Musik vertraut, sondern alles zu bebildern versucht. Egal, ob es zum Text oder zur Musik passt. Das ist ebenfalls nicht neu, sondern als Regiehandwerk zur Normalität geworden. Nicht ganz der Norm entsprechend war Dirigent Raphaël Pichon, der als Spezialist für Alte Musik am Pult der Wiener Philharmoniker diese zu schlankem, akzentuiertem Spiel animieren konnte, aber mit seinem eigenen Orchester mehr Furore hätte machen können.

Beim Ensemble mögen sich die Geister scheiden. Positiv war ein sehr einheitliches Team an Sängern in den Ensembles und Duetten, das aber bei den Arien den Glanz vergangener Zeiten ein wenig vermissen ließ. Adriana González war schon eine feine Contessa, aber sie blieb, von der Regie meist unterbelichtet, auch musikalisch etwas kühl. Andrè Schuen (Almaviva) bestach durch sein perfektes Auftreten und vor allem durch seinen sehr intelligent umgesetzten Gesangspart. Sabine Devieilhe sang eine feine Susanna, durfte aber viel zu wenig die ausgefuchste Spielmacherin sein. Krzysztof Baczyk war als Gangster ein etwas derber, auch stimmlich zum Poltern getriebener Figaro.

Keine sängerische Sternstunde

Lea Desandre als Cherubino blieb musikalisch ein wenig blass. Kristina Hammarström (Marcellina), Peter Kálmán (Bartolo), Manuel Günther (Basilio), Andrew Morstein (Curzio) Serafina Starke (Barbarina), Rafal Pawnuk (Antonio) und die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor ergänzten solide das Ensemble. Allesamt individuell gute, zu respektierende Leistungen, aber keine sängerischen Sternstunden. Aber die sind ja auch nicht normal. Das jedoch sollten Festspiele keinesfalls sein.

Fazit: Ein Figaro, der in seiner ordentlichen Normalität musikalisch gefällt, aber szenisch nichts Neues zu sagen hat.

