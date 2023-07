Salzburger Festspiele: Gelungener Auftakt zur "Ouverture Spirituelle" 

Mit zwei außergewöhnlichen Konzerten zum Jahresmotto "Lux aeterna" startete am Freitag die Ouverture Spirituelle und somit eine Woche vor der offiziellen Eröffnung die Salzburger Festspiele. Auf dem Programm des ersten Konzerts in der Felsenreitschule, bei dem das SWR Symphonieorchester und Ingo Metzmacher in Riesenbesetzung antrat, stand Olivier Messiaens letztes vollendetes Werk "Éclairs sur l?Au-delà", das in elf Teilen eine Vision vom Paradis aufflackern lässt.

Bilder, die vor allem durch die Offenbarung des Johannes inspiriert sind, aber auch die eigene tiefe Verwurzelung im Glauben in knappen Streiflichtern erfahren lässt. Ein Werk von ungemeiner Intensität und gewaltiger Aussagekraft, das den gesamten Kosmos der Messiaen?schen Klangsprache vorbeiziehen lässt und zu einem absoluten Höhepunkt verdichtet. Ingo Metzmacher ist es mit dem hervorragend disponierten SWR Symphonieorchester gelungen, nicht bloß die großen Klangflächen changieren zu lassen, sondern auch die feine kontrapunktische Struktur dahinter zu entschlüsseln und den Klangrausch mit äußerster Durchsichtigkeit umzusetzen. Dementsprechend groß auch der Jubel des Publikums bei der Begegnung mit diesem faszinierenden Werk.

Nicht minder faszinierend waren an diesem Abend der Los Angeles Master Chorale unter seinem fulminanten Leiter Grant Gershon, die Cellistin Julia Hagen und die Schlagwerker Christoph Sietzen und Bogdan Bacanu, die in der Kollegienkirche Sofia Gubaidulinas "Sonnengesang" präsentierten. Ein Werk, bei dem das Cello im Mittelpunkt steht ? ist es doch aus Anlass des 70. Geburtstags von Mstislaw Rostropowitsch entstanden. Allerdings nicht im Sinne eines Cellokonzerts, sondern viel weitreichender. Denn das Cello übernimmt hier fast so etwas wie die Rolle des Erzählers, ist die Stimme des in Krankheit visionierenden Franziskus von Assisi, dessen Sonnengesang nicht nur die Herrlichkeit Gottes preist, sondern auch die Hoffnung diesem im Paradis ansichtig zu werden ausdrückt.

Julia Hagen als großartige Cellistin

Grandios Julia Hagen, die die expressiven Linien, die vielen Spieltechniken, das von der Komponistin eingebaute theatralische Moment ungemein intensiv auslebte und mit großer Leidenschaft beseelte. Aber nicht minder beeindruckend das Kollektiv des Los Angeles Master Chorale, der die Texte des Franziskus beeindruckend intonierte. Eine tief bewegende Sache.

Aber fast noch beeindruckender dann der zweite Teil dieses Konzerts mit den "Musikalischen Exequien" von Heinrich Schütz, die man aufgrund der szenischen Umsetzung auswendig und mit einer bestechenden Textdeutlichkeit gesungen hat und das in einer Qualität, die man nicht jeden Tag zu hören bekommt. Peter Sellars hat beide Teile "inszeniert", wobei sich das bei Schütz auf die Wiederholung ein und derselben Szene ? die geistlichen Konzerte stellten mit unterschiedlichen Solisten den Abschied am Totenbett nach ? und das wortbezogene Gestikulieren mit den Händen beschränkte. Bei Himmel die Hände hoch, bei Erde auf den Boden legen. Nicht gerade kreativ und vielleicht sogar hinderlich, denn das ausschließlich Beeindruckende waren die Sänger, sowohl solistisch als auch im Kollektiv sowie ihr ebenso auswendig dirigierender Chormeister Grant Gershon.

Fazit: Ein absolut gelungener Start in die neue Festspielsaison.

Autor Michael Wruss Michael Wruss