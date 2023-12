Der nackte Psycho und die Adelsfamilie: „Saltburn“ ist der Skandalfilm des Jahres 2023

Das Beste kommt zum Jahresende. Kein Film polarisierte dieses Jahr so stark wie der am 22. Dezember 2023 veröffentlichte und für zwei Golden Globes nominierte Thriller "Saltburn". Videos, auf denen geschockte Zuseher nach Ende des Filmes zu sehen sind, machen im Netz die Runde. Man bleibt angewidert, oder begeistert zurück. Was braucht es, um als „kontroversester Film des Jahres 2023“ zu gelten, wie „Die Welt“ titelt?

Eine Handlung und Charaktere, die erst nicht ganz leicht einzuordnen sind, sexuell aufgeladene Szenen an der Grenze des Zumutbaren, kaltblütige Morde, einige Penisblitzer und hinreißend komponierte Bilder. Eine Szenerie so surreal und grotesk wie sie schön ist. Die Essenz aus Alt und Neu. Damit hat Regisseurin Emerald Fennell („Promising Young Woman“) ein Bühnenbild erschaffen, das in Erinnerung bleibt.

Das gotische Schloss, das neben der ebenso historischen Oxford Universität Hauptschauplatz des Thrillers - sofern man den Spielfilm in ein Genre packen will - ist, wird nicht düster, altbacken oder verstaubt dargestellt. Die steinernen Gemäuer, die zig Zimmer, die Gemälde von Rubens, die Bibliothek mit den Shakespeare-Erstausgaben - Regisseurin Fennell übersetzt sie ins Heute. Wie die Charaktere, die haben ebenfalls nichts düsteres, altbackenes oder verstaubtes an sich, obwohl es sich um eine britische Aristokratenfamilie handelt. Die Partys, die Kostüme, die Szenen am See, alles flirrt voller Leben und Farbe. Feiern wie einst "Der Große Gatsby".

Bunte Wiese nach Olivers rauschender Geburtstagsnacht. Bild: Amazon Studios

„Lebensechte Puppe“ übernimmt die Kontrolle

Der Handlungsstrang ist recht eindimensional. Barry Keoghan und Jacob Elordi spielen zwei Freunde, die sich auf der Uni kennengelernt haben. Den Einzelgänger Oliver Quick und den Aristokratensohn Felix Catton. Oliver gibt sich als mittelloser, zurückhaltender Bursch aus schwierigen Verhältnissen, seine Kindheit soll von Drogen und Gewalt geprägt gewesen sein. Behauptet er. Felix ist offen, gutgläubig und hilfsbereit. Er wird bewundert und ist beliebt. Kommt gut an bei den Mädchen.

Oliver, der sofort nur noch Augen für Felix hat, wird nach einigen geschickt eingefädelten Intrigen eingeladen, den Sommer mit ihm am Familienanwesen Saltburn zu verbringen. Dort lernt er Felix' exzentrische wie gönnerhafte Eltern (gespielt von Rosamund Pike und Richard E. Grant ) und die Schwester Venetia kennen. Auch eine verpeilte Freundin der Familie (verkörpert von Carrey Mulligan) ist über den Sommer zu Gast. Sie alle werden innerhalb von 30 Filmminuten sterben. Dann ist da noch der Cousin, der der einzige sein wird, der nicht auf Olivers aufgesetzten Charme hereinfällt, ihn eine „lebensechte Puppe“ nennt.

Und damit nicht unrecht hat. Denn Oliver verkörpert einen Psychopathen, wie er im Buche steht. Sex nutzt er als präferiertes Mittel der Manipulation.

Gemetzel um des Zieles Willen

Felix ist der erste, der daran glauben muss - obwohl Oliver ihn, soweit es wohl in seinen Möglichkeiten steht, zu lieben scheint. Verstörend wirkt die Szene im Kopf des Zusehers nach, in der Oliver mit dem Abfluss der freistehenden Badewanne züngelt, nachdem Felix darin ein Bad genommen und masturbiert hat. Und dann Oliver, auf Felix' Grab liegend, oberkörperfrei, die soeben aufgeschüttete Erde penetrierend.

Nachdem auch der Rest der Familie "beseitigt" wurde, hat Oliver offenbar sein Ziel erreicht und tanzt in einer epischen letzten Szene nackt durch die historischen Räumlichkeiten. Grüner Salon, blauer Salon, Ankleidezimmer, Bibliothek. Der Rubens. Dazwischen Drehungen ohne Olivers Penis im Bild zu verdecken.

Gesellschaftskritik oder seichte Schockeffekte?

Alles für die Kunst - oder für den Publikumserfolg? Die Grenze zwischen kritischer, gelungener Gesellschaftssatire und seichter Unterhaltung, die von Schock- und Ekeleffekten lebt, ist bei "Saltburn" verschwommen. Im Gegensatz zu den bemerkenswerten Bildern, die gestochen scharf, farbenfroh und zeitgemäß gezeichnet wurden.

