Sag zu Mittag ganz laut Servus

Beim Privatsender Servus TV spricht man nicht über Geld. Über nackte Zahlen schon. Besonders nach dem Finale der Australian Open zwischen Dominic Thiem und Novak Djokovic am Sonntag: 783.000 Zuseher über die gesamte Spielzeit, der Spitzenwert lag bei mehr als einer Million. Der Marktanteil betrug rund um die Mittagszeit 45 Prozent. Das ist Rekord für den Salzburger Sender, der vor zehn Jahren gegründet wurde und sich diese Übertragungsrechte auch deswegen leisten kann, weil Red Bull (mit)finanziert.

Rund 1,5 Millionen Euro, so wird kolportiert, soll der Sender dafür hingeblättert haben. Dazu kam das Glück des Tüchtigen, denn Thiems Siegeszug war nicht planbar. Schon im Dezember gelang Servus TV mit der Übertragung der ATP-Finals ein ähnlicher Coup. Auch hier stand Thiem im Finale, und österreichische Beteiligung gilt allemal als Quotenbringer. "Das macht Lust auf mehr", sagt Senderchef Ferdinand Wegscheider. Servus zeigte dabei auch inhaltliche Kompetenz, lieferte ein Hochglanzprodukt.

Bald auch Champions League?

Glaubt man den vielerorts lancierten Gerüchten, wird Servus TV – mit einer Jänner-Reichweite von 3,5 Prozent im Schnitt – bald Teil des ganz großen Rechtekuchens mit Namen Champions League sein. Ab der Saison 2021 soll der Sender an jedem Spieltag ein Mittwochspiel dieses Bewerbes übertragen dürfen. Auch dazu will Wegscheider noch nichts sagen. Die Hauptrechte an dem Bewerb hat sich ab 2021/22 der Streamingdienst DAZN gesichert. Amazon Prime hat den Zuschlag für jeweils ein Dienstagspiel bekommen. Der Pay-TV-Sender Sky ging leer aus.

Hauptgrund dafür ist, dass die Vereine mit den Quoten des Bezahlsenders (19,99 Euro pro Monat im ersten Jahr, dann 37,49 Euro) nicht zufrieden sein sollen. Ähnliches gilt für die österreichische Bundesliga, die seit der Saison 2017/18 nur noch via Sky zu sehen ist. Während Sky von 1,7 Millionen "Kontakten" pro Spieltag ausgeht, ist die harte Währung namens Reichweite und Marktanteil vergleichsweise vernachlässigbar. So sahen die ersten zehn Bundesliga-Runden heuer nur rund 35.000 Menschen im Schnitt (Marktanteil 2,3 Prozent). Wenig, wenn man bedenkt, dass Sky rund 34 Millionen Euro pro Jahr an die Bundesliga fließen lässt.

Ab der Saison 2021/22 werden die Übertragungsrechte an der österreichischen Bundesliga wieder neu vergeben. Da will dann auch der ORF wieder mitbieten. Im OÖN-Interview sagte ORF-1-Channelmanagerin Lisa Totzauer jedenfalls, dass die Fußball-Bundesliga "einfach zum ORF gehört". Eine Ansage, die Sportchef Hans-Peter Trost "so unterschreibt". Unterschrieben soll auch bereits der Vertrag für die TV-Rechte an der Fußball-Europa-League ab der Saison 2021/22 sein. Diese hat derzeit der Privatsender Puls 4 inne. Dort freut man sich über hohe Quoten nach dem Erfolgslauf von Lask und Wolfsberg im Herbst.

Einziges echtes Quoten-Zugpferd beim unter starkem Spardruck agierenden öffentlich-rechtlichen Sender sind die aufwendig übertragenen Skirennen. Wobei der Riesentorlauf von Garmisch am vergangenen Sonntag gegen Dominic Thiems Finalmatch keine Chance hatte. 668.000 sahen das Finale des zweiten Durchganges (Messwert für 17 Minuten). Generell verzeichnen die Skirennen beim ORF nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher einen Quotenverlust von 14 Prozent im Schnitt. "Das sehe ich sehr entspannt", analysiert ORF-Sportchef Trost.

ORF-Rekord in Schladming

Das ist nicht ganz unbegründet, hat man doch bei den Großereignissen in Kitzbühel und Schladming Rekordwerte erzielt. Die Entscheidung im Nachtslalom von Schladming sahen knapp 1,9 Millionen Skifans.

Bei Servus TV dreht sich das muntere Sportkarussell indessen weiter. Ab 7. März läuft wieder die sehr beliebte Motorrad-WM live im Salzburger Sender. Schon heute, 18.05 Uhr, überträgt Servus TV das deutsche Cup-Achtelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und Leipzig.

Artikel von Helmut Atteneder Redakteur Kultur h.atteneder@nachrichten.at