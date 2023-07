Sängerin Sinead O'Connor ist tot

Das berichtete die Irish Times am Mittwoch. O’Connor war 1990 mit ihrer Version des Prince-Songs "Nothing Compares 2 U" weltberühmt geworden, machte aber mehrmals durch Skandale und verstörende Aktionen von sich reden.

1966 in Glenageary bei Dublin geboren, wurde sie Sinead Marie Bernadette O'Connor nach der heiligen Bernadette von Lourdes getauft. Ihre Eltern trennten sich früh und O'Connor wuchs zunächst bei ihrer Mutter auf. Sie behauptete später wiederholt, dass ihre Mutter sie misshandelt habe, und setzte sich damit in ihrem 1994er Song "Fire on Babylon" auseinander. O'Connor führte viele ihrer späteren psychischen Probleme auf diese Erfahrungen zurück.

Zweites Album machte sie weltberühmt

Anfang der 1980er Jahre nahm sie als Teenager ihre ersten Songs auf und gründete die Band Ton Ton Macoute. Ihr erstes Solo-Album "The Lion and the Cobra" entstand, als sie hochschwanger mit ihrem ersten Kind war – es stürmte international die Hitparaden, brachte ihr eine Goldene Schallplatte ein und verkaufte sich 2,5 Millionen mal. Doch wirklich berühmt wurde sie erst mit ihrem zweiten Album "I Do Not Want What I Haven't Got" (1990) und vor allem mit ihrer Version von "Nothing Compares 2 U", in dem O'Connor sich mit dem Unfalltod ihrer Mutter auseinandersetzte.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die irische Sängerin hatte vier Kinder von vier verschiedenen Vätern und war vier Mal verheiratet: In erster Ehe mit Musikproduzent und Schlagzeuger John Reynolds, von dem ihr ältester Sohn Jake stammt, dann mit dem Journalisten Nicholas Sommerlad und mit Musiker Steve Cooney. An ihrem 45. Geburtstag heiratete sie schließlich den irischen Drogentherapeuten Barry Herridge in Las Vegas. Zwei Wochen später war die Ehe schon wieder vorbei.

Vom "Fluch der Eltern zu befreien"

1999 ließ sie sich zur Priesterin weihen, Ende 2017 änderte sie ihren Namen zu Magda Davitt, um sich vom "Fluch ihrer Eltern zu befreien". Ein Jahr später erklärte sie, zum Islam konvertiert zu sein und ihren Namen in Shuhada’ Davitt geändert zu haben, was übersetzt Märtyrer heißt, sowie dass sie "nichts mehr mit Weißen zu tun haben" wollte.

Bildergalerie: Sinead O'Connor ist tot (Foto: DPA) Bild 1/12 Galerie ansehen

Psychische Erkrankungen begleiteten ihr gesamtes Erwachsenenleben und beeinflussten ihre Musikkarriere und Äußerungen. So drohte O'Connor immer wieder, sich vom Musikgeschäft zurückzuziehen, nur um wieder neue Alben aufzunehmen - allerdings konnte sie an den großen Erfolg ihrer früheren Karriere nie mehr anknüpfen. Sorgen bereiteten den Fans auch wiederholte Selbstmorddrohungen in Sozialen Medien. 2011 sagte sie ihre geplante Tour wegen einer manisch-depressiven Erkrankung ab. 2022 starb ihr 17-Jähriger Sohn.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper