Saalfelden: Joshua Redman begeistert zum Finale

Trotz fortschreitender Erschöpfung war auch am Finaltag der Andrang noch gewaltig und die Konzerte auf der Hauptbühne im Congress ausverkauft. Dort rieb sich Akkordeonist Frode Haltli an der norwegischen Idylle, fabrizierten Pianist Roberto Negro und Geiger Theo Ceccaldi eine virtuose Notenflut und enttäuschte das britische Binker & Moses Ensemble mit nur selten fesselnder Improvisation.

Die New Yorker Flötistin und Saxofonistin Anna Webber präsentierte ihre Komposition "Clockwise" für ein kammermusikalisches Septett. Die Formation musizierte großartig, meisterte souverän die Schwierigkeiten des Stücks und schlug eine Brücke zwischen Jazz und Neuer Musik.

Im Jahr 1986 gab das Quartett "Old and New Dreams" um den Saxofonisten Dewey Redman ein legendäres Konzert in Saalfelden. Sein Sohn Joshua, ebenfalls Saxofonist, bezog sich mit seiner Band "Still Dreaming" auf diesen Moment. Statt Don Cherry spielte Ron Miles das Cornett, statt Charlie Haden brillierte Scott Colley am Bass und den Part Ed Blackwells übernahm Drummer Dave King. Eigentlich referenzierte "Old and New Dreams" schon 86 auf die Musik Ornette Colemans. Redman gelang eine kluge und berührende Weiterentwicklung von Sounds, die Anfang der 60er-Jahre die Jazzwelt auf den Kopf stellten.

Fazit: Ein üppiges Fest des Jazz und seiner Verwandtschaft, herausfordernd in seiner Fülle, aber voller erlesener Delikatessen