"Rutsch rüber, magst a Schnapserl "

Heino Ferch war in jungen Jahren ein veritabler Kunstturner. Dann wechselte der Deutsche zum Schauspiel und mutierte schnell zum Charakterdarsteller auf Bühne und Filmset. Am Sonntag, 20.15 Uhr, ORF 2, ist der 51-Jährige ganz großartig in "Spuren des Bösen – Schuld" als Kriminalpsychologe Richard Brock zu sehen.