Im Herbst 1942 wird die 22-jährige Österreicherin Ruth Maier in Oslo im Zuge einer Juden-Razzia von der norwegischen Polizei verhaftet, den Deutschen übergeben und am 1. Dezember in Auschwitz ermordet. Kein Mensch wüsste heute etwas über das tragische Schicksal von Ruth Maier, hätte nicht der norwegische Lyriker Jan Erik Vold die Briefe und Tagebücher der Frau im Nachlass von deren Geliebter, der Schriftstellerin Gunvor Hofmo (1921–1995), gefunden. 2007 veröffentlichte er die Texte unter