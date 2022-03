"Russische Kultur nicht streichen"

Opernstar Jonas Kaufmann macht sich angesichts des Krieges in der Ukraine Sorgen um die Künstler in Russland.

Die russischen Theater und Künstler seien vom Staat abhängig, sagte der gebürtige Münchner am Mittwoch im Interview der Zeitung "Corriere della Sera". "Wenn du keine guten Beziehungen hast, ist es schwierig, um Geld zu bitten." Man dürfe die Kultur in Russland nicht streichen, argumentierte Kaufmann, der seit kurzem auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt. "Für uns ist es schwierig, den Druck zu verstehen, dem das russische Volk in Hinblick auf Wirtschaft und individuelle Freiheit ausgesetzt ist", erklärte der 52 Jahre alte Tenor weiter. Man müsse sich in die Lage der Menschen versetzen, bevor man über sie urteile.