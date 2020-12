Ruinen versunkener römischer Macht

Peter Krafts Neigung zur Archäologie reicht weit zurück. Publikationen und Projekte zur provinzialrömischen Entwicklung am Donaulimes haben im Schaffensfeld des Linzer Kulturjournalisten einen wichtigen Rang, und der Titel seines neuen Buchs "Carnuntum Wiederum" verweist auf die Wiederbegegnung mit Vertrautem. Kraft kennt die ehemalige Römerstadt nicht nur bestens, er zeigt sie gerne auch anderen Wissbegierigen. Im Jahr 2017 war er drei Tage mit seinem Maturajahrgang aus dem Akademischen Gymnasium Linz in Carnuntum unterwegs.

Diese Reise zurück in die Spätantike gab ihm den Anstoß zu seinem Buch. "Carnuntum Wiederum" ist kein wissenschaftlicher Text, sondern ein Essay, in dem sich objektives Wissen und persönliche Reflexion überzeugend ergänzen. Wenn Peter Kraft auf dem Boden des ehemaligen Amphitheaters steht, dann würdigt er nicht nur moderne Forschungsmethoden, die eine präzise Rekonstruktion des Areals ermöglichen, sondern er macht sich auch Gedanken über eine "Conditio humana", die Gefallen an blutrünstigen Gladiatorenkämpfen findet.

Der Brückenschlag zu gewissen Medienspektakeln der Gegenwart liegt da auch nicht allzu fern. Besondere Aufmerksamkeit widmet Kraft der Regierungszeit des Kaisers Constantius II. (337–361 n. Chr.). Ihm zu Ehren wurde in Carnuntum ein Triumphbogen errichtet, das berühmte "Heidentor". Kraft, der in seiner Prosa gerne den Sprachmustern gehobener Rhetorik folgt, greift bei dieser Darstellung zur Versform eines "Canto". Den hymnischen Ton vermeidet er aber, denn dazu bestünde kein Anlass. Bei kritischer Betrachtung erweisen sich die Regierungsjahre von Constantius II. als qualvolle Aneinanderreihung von Konflikten, Intrigen und mehr oder weniger erfolgreichen Feldzügen. Am Beispiel dieses Kaisers macht Peter Kraft erkennbar, wie brüchig das Imperium Romanum im 4. Jahrhundert geworden war. Bereichert wird "Carnuntum Wiederum" durch ein Vorwort des Linzer Stadtarchäologen Erwin M. Ruprechtsberger und subtile Schwarz-Weiß-Fotografien.

Artikel von Christian Schacherreiter