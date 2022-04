Wer bei "The Northman" meint, in den Genuss eines glatt polierten, sauberen Werks zur Wikingerzeit zu kommen (Stichwort: Marvels "Thor"), wird es ordentlich vom Sessel reißen. Robert Eggers ("The Witch", "Der Leuchtturm") führte bei dem Rachedrama des 9. Jahrhunderts Regie. Eggers setzt in dieser in Dunkelheit, Blut und in den Gezeiten gebadeten Arbeit seinen Stil ungerührt fort.