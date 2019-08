Ruder-WM: Alle Übertragungszeiten im ORF

Am Samstag um 19.30 Uhr steigt die Eröffnung, die Bewerbe beginnen am Sonntag. Kommentatoren sind Peter Brunner und Boris Kastner-Jirka (Mitwoch/Donnerstag), an ihrer Seite fungiert der Linzer Ex-Ruderer Bernd Wakolbinger als Experte.

Alle Übertragungen sind auch via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

25. 8.: Live-Berichterstattung ab 9.35 und 15.10 Uhr

Live-Berichterstattung ab 9.35 und 15.10 Uhr 26. 8.: 9.55 und 14.25 Uhr

9.55 und 14.25 Uhr 27. 8.: 9.55 Uhr

9.55 Uhr 28. 8.: 10.25 und 15.25 Uhr (Zusammenfassung der Highlights ab 20.15 Uhr)

10.25 und 15.25 Uhr (Zusammenfassung der Highlights ab 20.15 Uhr) 29. 8.: 9.40 und 14.55 Uhr

9.40 und 14.55 Uhr 30. 8.: 9.25 Uhr

9.25 Uhr 31. 8.: 9.25 Uhr

9.25 Uhr 1. 9.: 10.10 Uhr

