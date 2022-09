"Rubikon": Retten wir jetzt die Erde?

Es ist kein Actionfilm, sondern ein Nachgrübeln über die moralischen Fragen der Gegenwart. Im Jahr 2056 hat der Klimawandel die Erde im Griff, die CEOs großer Konzerne, die anstelle von Staatschefs regieren, haben sich in Luftkuppeln zurückgezogen. Soldatin Hannah (Julia Franz Richter) befindet sich mit zwei Kollegen (George Blagden und Mark Ivanir) just in dem Moment auf der ISS, als die Erde in einer Katastrophe versinkt.

Heftige Diskussion im All

Diskussionen über Ethik und Verantwortung breiten sich aus. In angespannten Dialogen führt jedes Besatzungsmitglied seine Ideen aus, als es plötzlich darum geht, ob man für Überlebende auf der Erde ein riskantes Rettungsmanöver starten soll. Dagegen stemmt sich Dimitri, dessen bahnbrechendes Algenprojekt saubere Luft produziert. Hannah findet sich in einem Konflikt zwischen privaten und gesellschaftlichen Pflichten. Idealist Gavin sieht über die Ungerechtigkeiten des irdischen Zwei-Klassen-Systems hinweg und setzt sich dafür ein, die eigene Spezies zu retten.

Verdient gewann "Rubikon" beim Filmfestival Kitzbühel den Preis für die beste österreichische Produktion. Denn die geladene Dynamik des Dreiergespanns wie die aufgeworfenen Fragen regen zum Mitdenken an – Antworten hält der Film nämlich keine parat. (APA)

Kino: "Rubikon" (Österreich 2021, 95 Minuten), Regie: Magdalena Lauritsch

OÖN Bewertung: