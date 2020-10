RTL sagt "Dschungelcamp" ab

Das sagte ein RTL-Sprecher in Köln am Donnerstag. Statt der geplanten Übertragung aus Wales plane man nun eine Ersatzshow zu dem Format in Deutschland.

Wegen der Corona-Pandemie wollte der Sender sein "Dschungelcamp" 2021 in Wales statt im australischen Dschungel ausstrahlen. "Australien scheidet derzeit für die Produktion aus, so wie für uns alle Urlaubsreisen in entfernte Länder schwierig oder gar nicht möglich sind", hatte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf im September mitgeteilt.

"Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" ist seit langem ein Erfolgsformat des Senders. Das Finale der 14. Staffel im Jänner verfolgten 6,22 Millionen Zuschauer, was RTL einen Marktanteil von 30 Prozent bescherte.