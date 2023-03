RSO: Zeichen stehen auf Fortbestand

Freunde des Klangkörpers können sich auf ein Konzert im Wiener Musikverein freuen, Ö1 sendet um 19.30 Uhr einen Mitschnitt des Konzerts "Bad Boys of Music" am Donnerstag im Brucknerhaus. Wenn alle Stricke reißen, wird an diesem Tag aber auch das Ende des RSO beschlossen: Am 23. März wird der ORF-Stiftungsrat das 320 Millionen Euro schwere Sparpaket von Generaldirektor Roland Weißmann beschließen.