Im vergangenen Jahr hat die Wiener Volksoper Gioachino Rossinis "La Cenerentola" in der Inszenierung von Achim Freyer aus dem Jahr 1997 hervorgekramt und von Dorike van Genderen neu einstudieren lassen. Am Sonntag gab es die Wiederaufnahme, bei der diesmal der junge oberösterreichische Dirigent Tobias Wögerer am Pult stand.