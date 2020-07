Als einfühlsamer Chronist dunkler und selbstzerstörerischer Seelen hat sich Regisseur Mike Figgis ("Leaving Las Vegas) einen Namen in Hollywood gemacht. Mit "Somebody Up There Likes Me" setzt der 71-Jährige nun Stones-Gitarrist Ronnie Wood ein filmisches Denkmal. Dieser ist in Kontrast zu Figgis sonstigen Protagonisten aber kein Gebrochener, kein menschliches Wrack auf dem direkten Sturzflug in die Hölle.