Er bahnt sich den schriftstellerischen Weg durch all das, womit man Schauspielstar Romy Schneider automatisch assoziiert. In seinem Buch "Romy spielt sich frei" behandelt Autor Günter Krenn also "unsere Sissi" (1955/56/57) und ihre Beziehungen zu schwierigen Männern. Von Wolf Albach-Retty (1906–1967), mehr Phantom als Vater, über Hans Herbert Blatzheim (1905–1968), den ökonomisch schwindligen Stiefvater, bis Alain Delon (86): Verführer, dann Fallenlasser, pikanter Filmpartner