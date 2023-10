Romeo, Julia und neun Rasenmäher

Probe im Ballettsaal im Linzer Musiktheater. 16 Tänzerinnen und Tänzer stehen in Reihen in Position, vorne Choreografin Caroline Finn. Als ihr Assistent Romain Guion die Musik einschaltet, scheint es, als ob alle von einer eigentümlichen Energie erfasst würden. Mit kraftvollen, simultanen Bewegungen erzählen sie ihre Geschichte. Einer läuft mit einem Megafon durch die Gruppe, ein anderer hat eine Sprühflasche in der Hand. Am Rand stehen neun Rasenmäher. Halt. Rasenmäher?