Roma Janus wird Chefin der krisengebeutelten Linzer Tanzsparte

Die im Moment sensibelste Personalie im Linzer Landestheater ist entschieden: Die bisherige Kompanie-Managerin wird Nachfolgerin der harsch in die Kritik geratenen Tanzdirektorin Mei Hong Lin. Gegen die 62-Jährige hatte es zuletzt massive Vorwürfe aus dem Tanzensemble gegeben (unterlassene Hilfeleistung, Führungsstil).

Eine unabhängige Kommission hatte die Taiwanesin, die seit 2013 die Tanzsparte im Landestheater führt, vergangene Woche zwar entlastet, weil das Verhältnis zwischen Ensemble und dessen Chefin irreversibel gestört sei, wurde das Dienstverhältnis nun einvernehmlich gelöst.

Die künstlerische Leitung der Tanzkompanie am Landestheater übernimmt die bisherige Ensemblemanagerin und Dramaturgin Roma Janus. Die gebürtige Polin wird für die programmatische Ausrichtung und die tägliche Betreuung der Tänzerinnen und Tänzer zuständig sein. Janus hatte die Tanzkompanie seit Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Mei Hong Lin gemeinsam mit Intendant Hermann Schneider interimistisch geführt. Sie freut sich auf ihre Aufgabe: "Mit der Produktion ‚The Garden‘ hat das Ensemble die Vielfalt des tänzerischen Vokabulars bewiesen. Mit dem Tanzstück ‚Buddha‘ (Choreografie Ashley Lobo, Anm.) ist die Tanzkompanie mit acht neuen Tänzerinnen und Tänzern seit dieser Spielzeit zu einem Kollektiv herangewachsen. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit der Company diesen Weg weiterzugehen, mit der künstlerischen Diversität als Kollektiv."

Janus hat in Wien Theater-, Film- und Medienwissenschaft studiert. 2015 gründete sie die Agentur Roconcept Performing Arts Management. Ihr Netzwerk in der Tanzbranche ist durch Kooperationen, etwa mit dem Tanzquartier Wien, entsprechend groß. 2016 kuratierte Janus das österreichische Tanzfestival "Let the Artist (Not) Die" für die damalige europäische Kulturhauptstadt Breslau.

Auch organisatorisch stellt man die krisengebeutelte Sparte neu auf. Es wird keine Chefchoreografin mehr geben, sondern Gastchoreografen, die mit Janus intensiv zusammenarbeiten werden.