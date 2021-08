1968 in Linz geboren, Matura in Traun, Studium in Wien, anschließend Journalist beim ORF-Niederösterreich, seit zehn Jahren auf dem Küniglberg: Mit seiner von den Regierungsparteien ÖVP und Grüne forcierten Wahl zum ORF-Generaldirektor wird Roland Weißmann im Jänner Alexander Wrabetz beerben. Mit den OÖN sprach der 53-Jährige über die Unabhängigkeit des ORF, digitale Pläne und warum es eines Wechsels bedurfte, obwohl Wrabetz tadellos gearbeitet habe.