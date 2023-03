Was würde jemand, der nichts mit Kunst am Hut hat, über Arbeiten von Gerwald Rockenschaub denken? Vielleicht gar: "Das könnte ich doch auch." Das ist hier nicht einmal ein unbedingt schlechter Gedanke. Denn was der 1952 in Linz Geborene bietet, wirkt in Form, Farbe und Fläche kolossal simpel.